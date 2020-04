Analüüs: vitamiin võib suurendada vastupanuvõimet koroonaviirusele

Koroonaviiruse SARS-CoV-2 põhjustatud haigus COVID-19 on nüüdseks kujunenud pandeemiaks, põhjustades aprillikuu lõpu seisuga 2,9 miljoni inimese haigestumise. Haigusse on surnud 206 000 inimest. Senini ei ole meditsiini käsutuses ei ravimeid haiguse raviks ega vaktsiini selle ennetuseks.

D-vitamiin osaleb organismi immuunvastuse kujundamisel ja on põletikuvastase toimega. Uuringutes on näidatud, et isikud, kes kasutavad regulaarselt D-vitamiini, haigestuvad harvemini hingamisteede haigustesse. Mitme uuringu andmeil on leitud, et D-vitamiini puuduse korral organismis väheneb immuunsüsteemi aktiivsus. Teadaolevalt haigestuvad COVID-19-sse sagedamini 50-aastased ja vanemad isikud ja viimaste uuringute andmeil on 70% vanemaealistel isikutel Hiinas D-vitamiini puudus.