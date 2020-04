Parkinsoni tõbi võib alguse saada soolestikust

Karolinska instituudi ja North Carolina ülikooli uurijad on ära kaardistanud rakutüübid, mis vastavad erinevatele ajuhäiretele. Üks avastustest oli see, et soolestiku närvisüsteemis olevad rakutüübid on seotud Parkinsoni tõvega, viidates haiguse võimalikule alguspunktile, vahendab Technology.