Terapeut annab nõu: kuidas kaugtöö ilma selja- ja kaelavaluta üle elada

Abivahendikeskuse Invaru täiskasvanute terapeut Liis Pilt mõistab hästi, et kodustes tingimustes kasutatakse olemasolevaid võimalusi. «Aga ka kodumööblit saab enda järgi kohandada. Esimesena kerkib seoses kodus töötamisega silme ette pilt diivanil istuvast inimesest, kes küünitab end madalal diivanilaual paikneva arvuti poole. Sellises asendis jäävad kangeks ja valusaks nii selg, kael, käed kui ka õlavööde,» toob terapeut näite. Teisalt pole hea ka liiga kõrge laud, mis samuti tekitab pingeid õlavöötmes ja avaldab liigset survet randmepiirkonnale.

Istumise all võiks terapeudi sõnul kodustes tingimustes olla midagi pehmemat kui klassikaline puidust või plastikust söögilaua tool. Eriti, kui laua taga tuleb veeta terve pikk päev ja pausideks jääb vähe aega. Vahelduseks toolile võiks kasutada ka suurt istumispalli, kuid seejuures peaks spetsialisti sõnul veenduma, et oleks tagatud ergonoomiline istumisasend - nurk puusa- ja põlveliigeses peaks olema 90 kraadi või pisut rohkem. Siis jaotub koormus kehale ühtlasemalt ning tekib vähem lihaspingeid. Istumispallil istudes ei ole kehaasend nii staatiline ja kasutuses on ka süvalihased, mis on vajalikud tasakaalu hoidmiseks pallil. Seega on pallil istumine ühtlasi ka treeningu eest. Siinjuures on jällegi oluline meeles pidada, et pallile ei tohiks liiga kauaks istuma jääda.