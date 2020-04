Eksperdid soovitavad jätta eriolukorra meetmed paika vähemalt suveni

Notre Dame’i Ülikooli teadlaste uuringust on selgunud, et eriolukorra reeglite enneaegne leevendamine võib tuua kaasa uue haiguspuhangu, mis tähendaks eriolukorra pikenemist määramata ajaks.

«Uuringu tulemused viitavad sellele, et praegused piirangud on olnud tõhusad, kuid et need peaksid jääma paika vähemalt suve alguseni,» selgitas nakkushaiguste spetsialist Alex Perkins. «Normaalne olukord taastub alles siis, kui valmis on kõigile kättesaadav vaktsiin,» lisas Perkins.