Koroonaviirusesse nakatunud meestel on kaks korda suurem surma risk

Varasematest uuringutest on teada, et koroonaviiruse riskirühmad on vanemad inimesed ning kroonilisi haigusi põdevad inimesed. Väljaande Frontiers in Public Health avaldatud uuringust on selgunud, et olgugi, et viirusesse nakatumise risk on meestel ja naistel sarnane, siis meeste suremus on oluliselt suurem.