Teadlased katsetasid ravimit, mis vähendab pedofiilide huvi laste vastu

Väljaandes JAMA Psychiatry avaldatud Karolinska Instituudi ja Gothenburgi Ülikooli uuringust on selgunud, et pedofiilide seksuaalkäitumist on võimalik ravimitega mõjutada. Üks kümnest tüdrukust ja üks kahekümnest poisist kogeb lapsepõlves seksuaalsed väärkohtlemist ning sageli on ründajaks pedofiilia kalduvustega mehed. Seksuaalkuritegude protsent on jätkuvalt suurenemas ja seetõttu on oluline leida mooduseid, kuidas rünnakute arvu vähendada.