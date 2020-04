Uuringus vaadati, kuidas on seotud Covid-19 raskusaste ja D-vitamiin

D-vitamiin on oluline organismi immuunsüsteemi talitluses. D-vitamiin stimuleerib ka anti-inflammatoorsete tsütokiinide tootmist ja seega pidurdab proinflammatoorsete tsütokiinide tormi väljendusastet. Tsütokiinide tormi peetakse üheks respiratoorse düstressi sündroomi väljakujunemise põhjuseks Covid-19 patsientidel.

Autor on järeldanud, et D-vitamiini asendusravi võiks oluliselt leevendada Covid-19 kulgu. Kindlasti on aga vajalikud edasised juhuslikustatud uuringud, kuhu tuleb kaasata suurem hulk Covid-19 haigeid.