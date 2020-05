Personaaltreener annab lihtsad nipid, kuidas karantiinis vormis püsida

Kas kõlab tuttavalt olukord, kui oled lugematul arvul kordadel käinud külmkapi ust avamas, lootes, et sinna on iseenesest midagi juurde tulnud? Personaaltreener Siim Kelner lohutab, et ka treeneritel on praeguses olukorras keeruline leida motivatsiooni järjepidevaks treenimiseks ja tervislikuks toitumiseks.