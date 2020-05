Teadlased: teine koroonaviiruse puhang on Ameerika Ühendriikides vältimatu

Ameerika Ühendriikide nakkushaiguste tippeksperdi Anthony Fauci hinnangul on uus haiguspuhang vältimatu. Hiljutises intervjuus selgitas Fauci, et koroonaviirus ei kao maailmast ära ning võib jääda ringlema pikemaks ajaks. «Olen peaaegu täiesti veendunud, et see tuleb tagasi, sest tegemist on äärmiselt nakkava viirusega, mis levib üle kogu maailma,» ütles Fauci.