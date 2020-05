Koroonaviiruse surmajuhtumite arv ületab USAs mõne kuuga varasemad gripisurmad

COVID-19 praeguse tempo põhjal hoiatavad eksperdid, et Ameerika Ühendriikides võib viiruse tagajärjel surra rohkem inimesi kui 2017-2018. aastate gripihooajal või 1967. aasta gripihooajal. Washingtoni Ülikooli teadlased ennustavad, et augustiks on viiruse tõttu elu kaotanud 67 600 inimest, Reutersi hinnangul aga 73 000 inimest.