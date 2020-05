Antimikroobse resistentsuse ennetamiseks tuleb lapsed vaktsineerida

Antibiootikumide liigne kasutamise tagajärjel on tekkinud «superbakterid», mida antimikroobsete ainetega hävitada ei saa. See muudab inimesed haiguste suhtes haavatavamaks ning tuberkuloos, malaaria ning kopsupõletik võivad kujutada senisest suuremat ohtu. Madala ja keskmise sissetulekuga riigid kannatavad antimikroobse resistentsuse tagajärjel kõige enam.

Uuest uuringust on selgunud, et rotaviiruse ja pneumokokk-nakkuse vaktsiinid vähendavad oluliselt hingamisteede infektsioone ning kõhuviiruseid. Rotaviirust ei ole võimalik antibiootikumidega ravida, kuid kuna laste kõhulahtisuse põhjuseid on raske bakteriaalsetest infektsioonidest eristada, ravitakse ka rotaviirust sageli tulutult antibiootikumidega. Vaktsineeritud lapsed on vähem haiged ning vajavad märksa harvemini antibiootilist ravi.