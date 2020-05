Koroonakriisi tõttu puhtam õhk säästab Euroopas tuhandeid elusid

Viirusevastased meetmed on surunud Euroopa majanduse põlvili – kivisöel põhinev energiatootmine on vähenenud 40 protsenti ning naftatarbimine kolmandiku võrra.

Suletud tehased ja tühjad teed on aga andnud ootamatu boonusena palju puhtama õhu, teatas Energia ja Puhta Õhu Uurimiskeskus (CREA, Centre for Research on Energy and Clean Air) oma raportis.