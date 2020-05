USA kavatseb lubada remdesiviiri kasutamist Covid-19 patsientide ravis

USA toidu- ja ravimiamet pole koroonaviirusest põhjustatud haiguse raviks veel ühtegi ravimit heaks kiitnud, kuid kavatseb välja anda remdesiviiri hädaolukorras kasutamise loa, vahendas The New York Times . Luba võib ajalehe andmeil tulla juba järgmisel kolmapäeval.

USA toidu- ja ravimiamet kinnitas CNN -ile, et on peab kõnelusi remdesiviiri loonud ettevõtte Gilead Sciences'iga ravimi patsientidele kättesaadavaks tegemise üle.

Valitsuse rahastatud uuringus leiti, et remdesiviiri võtnud patsiendid paranesid kiiremini kui need, kes seda ei saanud. Mõju pole küll täiuslik, aga föderaalametnikud soovivad anda lootust pandeemias, mis on nakatanud enam kui miljon ameeriklast ja tapnud neist ligi 60 000.