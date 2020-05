Teadlased avaldasid, miks koroonaviirusest paranenud on saanud uuesti positiivse testitulemuse

Lõuna-Korea haiguste tõrje ja ennetamise keskuse teadlaste sõnul on uuel koroonaviirusel võimatu inimkehas taas aktiveeruda, vahendab Sky News .

Lõuna-Koreas on esinenud 277 juhtumit, mil patsient saab pärast Covid-19-st paranemist uuesti positiivse koroonaviiruse testitulemuse.

See tekitas kahtluse, et viirus võib nii kiiresti muteeruda, et inimesed ei püsi sellele ilmtingimata immuunsed. Viiruse geneetilistes analüüsides ei ole aga leitud olulisi muutusi, mis suudaksid seda innuumsüsteemi eest tõhusalt maskeerida.