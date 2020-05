Need toidud vähendavad organismi vastupanuvõimet

Teadlased soovitavad inimestel selliste toitude tarbimist oluliselt vähendada, eriti koroonaviiruse epideemia vältel, sest liigselt töödeldud toit võib suurendada viirustesse nakatumise riski. Töödeldud toit suurendab rasvumise, vähi, diabeedi, dementsuse, sapikivide ja südamehaiguste riski, kuid teadlased on teinud kindlaks, et see mõjub halvasti ka immuunsüsteemi võimele organismi haigustekitajate eest kaitsta.

Liigselt töödeldud toidud mõjutavad inimeste seedeelundkonna mikrofloorat ning see võib vähendada immuunsüsteemi võimekust. Liigselt töödeldud toidud on valmistatud nii, et need oleksid võimalikult stimuleerivad ning sõltuvust tekitavad. Selliseid toite reklaamitakse sageli kui mugavaid ja kiirelt valmivaid toite, mis sobivad hästi kiire elutempoga inimestele.