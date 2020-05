Teadlased leidsid viisi, kuidas ennetada koroonaviiruse raskemaid sümptomeid

Uuring avaldati väljaandes Journal of Medical Virology ning selle tulemusel leiti, et mõnede patsientide puhul põhjustab raskemaid sümptomeid immuunsüsteemi liigne aktiivsus. Organismi esimene kaitsemehhanism käivitub nakatumise alguses, mil organismi tungib haigustekitaja. Mehhanism üritab hävitada haigustekitaja ning kahjustatud rakud. Teine kaitsemehhanism aktiveerub paar päeva hiljem ning vabastab viirusega võitlemiseks T-rakud ja B-rakud.

Teadlased uurisid, kuidas töötavad need kaks mehhanismi COVID-19 ja gripi puhul. Gripp on kiiresti arenev nakkus, mis ründab ülemiste hingamisteede rakke ning hävitab suure hulga kahe-kolme päevaga. Kui viirusel pole ülemistes hingamisteedes rohkem rakke võimalik hävitada, jõuab immuunsüsteem üldjuhul reageerida enne, kui viirus kohaneb ja teist tüüpi rakkude kallale asub.

COVID-19 puhul aga ründab viirus ülemisi hingamisteid ja kopse ning viiruse peiteaeg on keskmiselt kuus päeva ning kulg aeglane. On võimalik, et immuunsüsteem reageerib viirusele enne, kui on otsa saanud rakud, mida viirus hävitada suudab ning seetõttu jääb viirus organismis paljunema ning haigus kestab kauem.