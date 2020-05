Kliinikumi ravijuht: tõenäosus koroonaviirusega haiglas nakatuda on üliväike

Covid-19 tõrje näeb ette, et igale vastuvõtule järgneb ruumide puhastamine ja desinfitseerimine. «Nii jõuab üks arst endise kolme asemel edaspidi ühes tunnis vastu võtta kaks patsienti,» selgitas Kotsar. See võib mõjutada neid, kel arstile tulek lähinädalatel ees seisab. «Viime kõigis seitsmeteistkümnes kliinikus läbi patsientide abivajaduse ümberhindamise ehk retriaaži. Suurema osa jaoks jäävad visiidiajad paika. Kelle kokkulepitud aeg tuleb siiski edasi lükata, nendega võtame ise ühendust.»

Kõik Lõuna-Eesti koroonaviirushaiged on tänaseks koondatud ravile kliinikumi. «Haiglas ravime aga ka paljusid teisi haigusi ja Covid-19 ohu tõkestamise nõuded on meil kraad kangemad kui väiksemates haiglates.» Tartus isad sünnituse juurde veel ei pääse, aga näiteks Võrus on see Kotsari sõnul juba lubatud. Kõige tähtsam on patsientide ohutus ja seda kliinikum ka tagab. «Enne võib nakatuda poes või bussis kui meil haiglas,» lausus Kotsar.