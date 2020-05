VIDEO ⟩ Materjaliteadlane Marek Strandberg selgitab, mis juhtub, kui ühiskond hooletult avada

Marek Strandbergi sõnul on teadusartiklid kinnitanud, et kuni pooled koroonaviiruse kandjad on ilma sümptomiteta. «Loomulikult tahame kõik ühiskonna taas avada, taastada majanduse ja normaalse elu. Täna teame aga, et koroonaviiruse nakkust võivad kanda ka ilma haigustunnusteta inimesed. Neid võib olla kuni pool nakatunutest,» ütleb Strandberg.

Strandberg viitab videos Wuhani haiglates teostatud uuringutele, millest selgub, et viiruse pärilikkusaine ehk RNA on ka õhus olevate imepisikeste piiskade küljes. «Need imepisikesed piisad püsivad õhus minuteid või isegi tunde, olenevalt ruumi suurusest ja ventilatsioonist,» kinnitab Strandberg.

Piiri pidamine ja kodus olemine on andnud tänaseks väga hea tulemuse. Viiruse mõju on taandumas. «Me ei tohi kindlasti selles olukorras kaotada valvsust ja öelda, et kuna lisandub vaid mõni nakatunu päevas, ei ole enam vaja piiranguid hoida. Ka veebruari lõpul oli Eestis vaid üks haige.» viitab Strandberg.

Terve ühiskonna taasavamiseks on Marek Strandbergi sõnul ainult üks võimalus: suu ja nina katmine avalikus ja rahvarohkes kohas. «See võib olla maski kandmine, aga võib olla ka lihtsalt salli näo ette panemine rahvarohkes kohas,» kirjeldab Strandberg. «Loomulikult ei kaitse sall meid täielikult, aga ikkagi peab see kinni piisku, mille peal viirused n-ö reisivad.»