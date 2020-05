Teadlased selgitavad, millal on oodata järgmist haiguspuhangut

Karantiin ja kontaktivaba suhtlus on aidanud COVID-19 juhtumeid kontrolli all hoida, kuid see tähendab ka seda, et väga väikesel protsendil ühiskonnast on tekkinud viiruse vastu immuunsus, sest kokkupuude on olnud minimaalne. Prantsusmaa teadlaste hinnangul on viirusega kokku puutunud vaid kuus protsenti rahvastikust.