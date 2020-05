See mineraalaine võib olla võti väsimuse ja energiapuuduse vastu

Raud on organismile elutähtis mineraalaine, mille suurim roll kehas on hapniku sidumine kopsudest ning transportimine kudedesse ja lihastesse. Taimne Teisipäev kogus kokku parimad taimsed rauaallikad ning näpunäited, milliseid vilju koos süüa, et keha neist kogu vajaliku kenasti omandaks.