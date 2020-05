Psühhiaater Kati-Riin Simisker: enda võrdlemine edukate kodukokkade või koduõppe spetsialistidega on libe tee

Hea on pidada arvet ka tarbitava alkoholikoguse üle. Kerge kurvameelsus või ka lihtsalt igavus on soodne pinnas tarbimise märkamatuks suurenemiseks. Silma võiks peal hoida selles osas ka pereliikmetel. Hoolivus ja tähelepanu lähedaste osas, eriti nüüd, olgu aukohal!

Kas eriolukord ja sellega kaasnenud elumuutused mõjutavad mehi ja naisi erinevalt?

Ajalooliselt on täheldatud kriisisituatsioonides meeste intensiivsemad reaktsioonid, suureneb tervist ohustav käitumine, sagenevad suitsiidid. Naissugu on üldiselt alalhoidlikum, seda seoses soo jätkamise kohustusega. Eriolukorra mõjude erinevus on pigem seotud materiaalse seisu, töövõimaluste ning perekonnaseisuga. Kuidas on aga sugu ja töövõimalused seotud, on mõne teise artikli teema.

Enda patsientide põhjal olen täheldanud, et hirmu ja ebakindlust on vähem jätkusuutlike tööde tegijatel ja väiksema materiaalse kindlustatuse korral. Pole vahet, kas tegu on naiste või meestega.

Kas oskate välja pakkuda psühholoogilisi harjutusi, mida inimesed selleks, et mõistust teravana hoida, igapäevaselt teha võiksid?

Vaimse tervise alustala on hea uni, seega võiks pidada kinni normaalsetest kellaaegadest nii magamaminekul kui ka ärkamisel. Meie aju on ehitatud nii, et pimedas peab magama ja valges tegutsema. Välja puhanud inimese kognitiivsed võimed ja stressitaluvus on märkimisväärselt paremad, kui pideva unepuuduse all kannataval isikul. Võimaluse korral on hea ennast värske õhuga kosutada, selleks võib olla lühike jalutuskäik või puhkepaus rõdul. Kui eelnimetatud tegevused ei ole võimalikud, annab sooja ilmaga efekti ka lihtsalt akende avamine. Hea on pidada üldist rutiini, süüa regulaarselt, panna ennast ka kodus korralikult riidesse ja kammida pea.

Mõistlik oleks vähendada sotsiaalmeedia ja uudiste tarbimist. Ei pea kartma, et oluline informatsioon õigeaegselt kuulmata/nägemata jääb. Ärevuse foonil võib ka üks pisike uudisnupuke vallandada paanika. Samuti on liigne sotsiaalmeedia tarbimine soodne pinnas süütunnete tekkimiseles: enda võrdlemine edukate kodukokkade või koduõppe spetsialistidega on libe tee. Sotsiaalmeedia on suuresti fassaad ja selle vältimine avaldab inimpsüühikale positiivset mõju, seda eriti keerulisel ajal. Kindlasti on igal inimesel olnud ka eelnevalt elus keerulisi perioode. Abiks on meenutada vahendeid ja lahendusi, mis on osutunud varasemalt tõhusaks.

Eriolukorra lõppemisel liigub meie elu jälle normaliseerumise suunas. Inimesed on selleks ajaks pikalt ja teistest eraldatuna kodus püsinud. Kuidas sellest pikaaegsest paigal olemisest ja sotsiaalsest distantseerumisest tingitud stressist võimalikult kiiresti välja tulla?

Selle võti on järk-järguline lähenemine. On üsna tõenäoline, et otsuseid ja uusi juhiseid ei tehta üleöö, seega on kõigil aega ja võimalusi samm sammu haaval suurendada kokkupuudet välismaailmaga. Selline elukorralduse muudatus võib aga hoopis vallandada uued elumuudatused ja anda võimaluse enda tundma õppimiseks. Kindlasti tekib normaliseerumine, kuid päris tavaliseks ei muutu elu veel niipea. Meil on piisavalt aega uuesti tavaellu sisse elada.

Mida peaksid inimesed praeguses eriolukorras meeles pidama, et vaimse tervise probleeme vältida?

Inimene on iseenda kõige suurem asjatundja, keegi teine meie sisse ei näe ja meie tundeid ei tunne. Kui enesetunne on kehv, ja seda püsivalt, peab pöörduma professionaalse abi saamiseks vaimse tervise spetsialisti vastuvõtule. Viimaseid saab väga edukalt ka virtuaalselt läbi viia.

Meeles võiks pidada empaatiat, nii enda kui teiste suhtes. Me kõik oleme erinevad ja kogeme tekkinud ootamatut olukorda erinevalt. Ei ole õigeid või valesid tundeid ja mõtteid. Igaühe kogemus on unikaalne. Rohkem enesearmastust ja toetust. Ärge peljake küsida abi!