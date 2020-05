ÜRO: koroonaviiruse ravi peab olema kättesaadav ja taskukohane kõigile

«Need on olulised tööriistad, mis aitavad pandeemia kontrolli alla saada ning selleks on vaja, et kõik riigid pingutaksid ja võimaldaksid ravi, mis on kõigile taskukohane ja kättesaadav,» ütles ÜRO peasekretär Antonio Guterres konverentsil, mille eesmärgiks oli koguda koroonaviiruse vastu võitlemiseks 8 miljardit dollarit.