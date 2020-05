Täna on rahvusvaheline ämmaemandate päev

Ida-Tallinna Keskhaigla ämmaemandusjuhi Vivian Arusaare sõnul on käesoleva aasta pidupäev pisut erilisem. Aasta 2020 on nimetanud Maailma Terviseorganisatsiooni poolt rahvusvaheliseks õdede ja ämmaemandate aastaks.

«Sel erilisel ja piduliku ootusärevusega saabunud 2020. aasta alguses ei osanud keegi meist aimata, et seisame oma ametile pühendatud tööaastal silmitsi suurimate väljakutsega ning meie tegemised saavad ühiskonna silmis veelgi suurema tähenduse. Kriisiaeg ja muutused, mida tõi kaasa üleilmne viiruspuhang, ei jätnud ka ämmaemandaid puudutamata. Ühtäkki tekkis ka uus ametinimetus - «eesliini töötajad». Tõsi ta on, et elu jätkumine ja laste sünd on osa meie igapäevast ning tulevased lapsevanemad ja pered vajavad ämmaemandate toetust ja abi sõltumata riigikorrast ja kriisiajast.