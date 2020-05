Uus kaitsevahend: koroonaskafander puhastab kandja õhu

Teadusringkondades käivad arutelud, kas koroonaviirus kandub edasi ainult suurte piiskadega või ka õhus lenduvate imepeenete aerosoolide abil. «Kuni teaduslik konsensus kristalliseerub, on vaja isiklikke kaitsevahendeid, mis võivad tõhusalt takistada koroonaviiruse levikut õhus,» põhjendas VYZR Technologies kaasasutaja Al-Qaysi kosmosekuue laadse seadeldise loomist.

BioVYZR 1.0 seadeldis kaitseb kandjat iga külje pealt ja selle «vaateaken» ei muutu uduseks. Selle õhupuhastussüsteem kasutab mootoriga töötavat ventilaatorit, et pumbata välisõhk läbi kahe N95 filtri. Samuti filtreerib see väljuvat õhku, tagamaks, et BioVYZRi alt ei pääse valla välja hingatud patogeene.