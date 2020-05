Vaid kaks protsenti eestimaalastest sööb piisavas koguses puu- ja köögivilju: 3 nippi selle muutmiseks

Köögiviljad on imeline toidugrupp, varustades meid vitamiinide, mineraalainete, kiudainete ja bioaktiivsete ühenditega. Köögiviljades sisalduvate ainete kombinatsioon aitab säilitada tervislikku kehakaalu ja võidelda liigse kolesterooli vastu.

Köögivilju peaksime tarbima vähemalt kolm peotäit päevas. Paraku näitavad uuringud, et vaid kaks protsenti Eesti elanikest sööb piisavas koguses puu- ja köögivilju. Ehk on üheks põhjuseks see, et me lihtsalt ei tea, kuidas köögivilju eriti maitsvalt valmistada?

Triin Remmelgas Taimsest Teisipäevast tuleb appi ja esitleb kolme valmistusviisi, millega saad maitseküllased, värvilised ja muidugi imetervislikud köögiviljad. Salanipp köögiviljade valmistamisel on maitsestamine: ära pelga kasutada ohtralt ürte ja vürtse vastavalt oma maitsele.

Kõiki retsepte võib muuta vastavalt soovile, kasutades oma lemmikuid köögivilju ja maitseaineid.

1. Köögiviljad küpsetuskotis

Valmistades köögivilju küpsetuskotis, saad eriti mahlase, vitamiiniküllase ja maitserohke roa, sest ükski maitse ega tervislik aine ei lähe kaotsi – need säilivad küpsetuskotis köögiviljade mahlas.

Valmistamine:

Haki kaks porgandit, kaks sellerivart, viis kartulit, üks väiksem kaalikas ja neli sibulat. Lisa need küpsetuskotti koos kuue pooleks lõigatud küüslauguküünega. Maitsesta kahe supilusika sojakastme, poole köögiviljapuljongi, poole teelusika broilerimaitseaine ja pipraga. Küpseta poolteist tundi 180 kraadi juures ning maitsev köögiviljaroog ongi valmis!

2. Köögiviljatamp

See roog on nagu kartulitamp, ainult et mitmekesisem ja vitamiinirohkem. Tamp valmib väikese vaevaga ja kiirelt. Retseptis toodud köögiviljad võid asendada oma lemmikutega!

Valmistamine:

Haki kartul ja porgand ja keeda soolvees peaaegu pehmeks. Lisa hakitud spinat ning keeda veel mõned minutid, kuni köögiviljad on pehmed. Kurna ja seejärel lisa salatimaitseainet või muud ürdisegu. Tambi nuiaga, kuni oled saavutanud just endale sobiva kontsistentsi. Maitsesta vastavalt vajadusele veel soola ja pipraga.

Nipp: kreemja konsistentsi saamiseks lisa tambile pakk sojakoort.

3. Röstitud köögiviljad

Köögivilju röstides saad mõnusa krõmpsu tekstuuri. See valmistusviis on parim just peredele, sest nii saad lapsedki värvilisi ja tervislikke köögivilju nautima.

Valmistamine: