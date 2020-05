Pereisa 7 nädalat Covid-19 sümptomitega: kas see ongi nüüd lõpp?

Seitse nädalat tagasi tekkisid Davidil COVID-19 sümptomid, mida ta võrdleks ägeda gripiga. Sellest hetkest alates isoleeris Bristonis koos naise ja lapsega elav mees end koduseinte vahele. Ja mitte ainult - ülejäänud pere kaitsmiseks kolis ta pisikesse külalistetuppa.

Umbes nädala pärast hakkas David end paremini tundma, kuid tema suureks üllatuseks, kaks nädalat hiljem sümptomid naasid.

«Seda, et sümptomid võiksid niimoodi lainetena käia, ei osanud ma absoluutselt oodata,» ütles David BBC Newsile. «Teine laine oli palju hullem - samad gripisümptomid, aga lisaks veel õhupuudus. Siis ma olin kindel, et mul on koroonaviirus,» lisas ta.

«Teisele lainele järgnenud kahel nädalal tundsin küll meeletut väsimust, kuid siiski arvasin, et hakkan vaikselt tervenema. Seitsmendal nädalal naasis haigus aga kolmanda lainena. Õnneks oli see teisest lainest leebem, kuid siiski märkimisväärne,» rääkis David.

David jätkas eneseisolatsiooniga. Ta lahkus toast vaid vannitoa külastamiseks. Oma 10-kuust tütart ja naist oli mehel võimalik näha ainult läbi aknaklaasi.

Haigus oli Davidi jaoks väga kurnav ning puudus kindlus, mis saab edasi. «Tõenäoliselt üks stressirohkemaid asju on aru saada, millal on aeg abi küsida. Ei soovi ju tervishoiusüsteemi asjata koormata, sest ilmselgelt on inimesi, kes on minust palju halvemas olukorras. Teisest küljest ei tahtnud ma langeda lõksu, kus ma ei küsi ka kõige nõrgemal hetkel abi ja siis juhtub midagi väga halba.

Pean tunnistama, et kui teine ja ühtlasi kõige ägedam haiguslaine tuli, siis oli see üsna hirmutav kogemus. Ikka hakkad mõtlema, et kas see võibki nüüd lõpp olla,» tunnistas David.

David loodab, et nüüd on viimaks käes see aeg, kui ta hakkab haigusest lõplikult toibuma ja saab normaalse elu juurde naasta.