Uue vereproovi abil on võimalik tuvastada vähk enne sümptomite teket

John Hopkinsi Ülikooli teadlaste sõnul on esmakordselt võimalik vereproovi järgi tuvastada mitut erinevat vähi tüüpi korraga. Vereproovist on võimalik tuvastada 26 eri vähi tüüpi ning samuti kasvajate olemasolu.

Vähi puhul on varajane avastamine elulise tähtsusega ning mõjutab seda, kui edukas on ravi. See tähendab, et uus vereproov päästab elusid ning ennetab vähi levikut organismis.