Teadlased: laama antikehad võivad aidata meil Covid-19 haigust lüüa

«See on teadaolevalt üks esimesi antikehi, mis neutraliseerib SARS-CoV-2 viiruse,» ütles uuringu kaasautor Jason McLellan avalduses.

Teadlased tuginesid nelja aasta tagustele uuringutele, mille käigus nad leidsid, et tol ajal üheksakuuse laama Winteri antikehad suutsid kuue nädala jooksul neutraliseerida nii SARS-CoV-1 kui ka MERS-CoV viiruse. Nüüd selgus, et praeguseks nelja-aastase Winteri antikehad suutsid sama teha ka Covid-19 haigust põhjustava SARS-CoV-2 viirusega.

Laama nimega Winter FOTO: VIB-UGent Center/via REUTERS/Scanpix

«Tänu sellele, et laamade antikehad on võrdlemisi väikesed, saavad nad hõlpsamini ühendust erinevate viirusosakestega. Antikehad poogivad ennast viiruse külge nõnda, et hoiavad ära selle kinnitumise ja sisenemise, neutraliseerides tõhusalt viiruse,» selgitas Daniel Wrapp, üks uuringu autoritest.

Teadlased arvavad, et äsja nakatunute ravi antikehadega on paljutõotav. «Kaitse tagamiseks tuleb vaktsineerida kuu või kaks enne nakatumist, aga antikeharavi puhul peaks inimesed olema koheselt kaitstud,» ütles McLellan avalduses ja lisas, et antikehi võiks kasutada ka juba haigestunute ravimiseks, et vähendada haiguse tõsidust.

«Selle kliinikutesse viimiseks on veel palju tööd teha,» ütles Belgia Genti ülikooli molekulaarviroloog ja uuringu kaasautor Xavier Saelens Timesile. «Kui see aga töötab, siis väärib laama nimega Winter ausammast,» lisas ta.