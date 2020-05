Apotheka kiirkuller laienes lisaks Tartule ka Harjumaale

«E-apteek on eestimaalaste hulgas üha armastatum ning sealt saab tellida kogu apteegikaupa, sh ravimeid – retsepti- ja käsimüügi- ning ka veterinaarravimeid. Järgmise päeva kiirkuller kehtib ainult ukselt uksele tellimisel ja teenus on kontaktivaba. Pakiautomaatidele see ei laiene,» selgitas Apotheka e-apteegi juht, proviisor Jürgen Jänese.

E-apteek võimaldab apteegikaupa osta mugavalt just sealt, kus inimene parasjagu viibib ning tellida ostud kas koju, tööle, postkontorisse, pakiautomaati või lasta need saata hoopis maavanaemale kulleriga koju. E-apteegis on võimalik apteekriga privaatselt nõu pidada ning soetada nii käsimüügi- kui retseptiravimeid, külmkapitemperatuuri vajavaid tooteid, veterinaarravimeid ning ka suures valikus ilu- ja tervisetooteid. Retseptiravimite ostmisel on eeltingimuseks, et välja on kirjutatud digiretsept.