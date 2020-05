Covid-19 antikehade testidel on olulisi probleeme

Turule on paisatud kümneid Covid-19 antikehade teste, mis võimaldaksid määrata, kas inimesel on kujunenud uue koroonaviiruse vastased antikehad ja ta võiks seeläbi olla omandanud immuunsuse.

Urmas Siigur Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudist refereerib Evaluate Vantage'is ilmunud artiklit, milles seisab, et siiani on kümme kommertsiaalset testi saanud USA Toidu- ja Ravimiametilt (FDA) erakorralise kasutusloa. Paraku on selgunud, et ka loa saanud testidel võib olla tõsiseid probleeme tundlikkuse ja spetsiifilisusega. Lisaks on turul ridamisi teste, mille täpsuse kohta ei ole esitatud mingeid andmeid.