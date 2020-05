Kuidas ujuda nii, et rasv põleks ja kaal langeks?

Kui palju sa ujumisega kokkuvõttes kehakaalu kaotad, sõltub muidugi lisaks veel treeningute arvust ja toitumisharjumustest. Tasub teada, et poole kilo keharasva kaotamiseks on tarvis hoida oma organism nädalas umbes 3500 kilokalorit defitsiidis.

Üks on aga kindel - igasugune liikumine on parem kui mitteliikumine. See tähendab, et isegi 20-30 minutit rahulikku ujumist on parem kui lihtsalt paigal istumine.