Muret tekitav trend: «tuulerõugepeod» on asendunud «koroonapidudega»

Walla Walla maakonna tervishoiuametnikud on saanud teateid kogukonnas toimuvatest «Covid-19 pidudest», kus nakatumata inimesed käivad läbi nakatunud isikutega.

Sellistel kokkutulekutel osalejad paljastavad end teadlikult viirusele, et nakatuda ja omandada seeläbi immuunsus. Mõte on sarnane niinimetatud «tuulerõugepidude» omaga, mis ei ole terviseametnike sõnul samuti sugugi hea idee. Kuna aga Covid-19 haiguse vastu võitlemiseks pole praegu efektiivset ravi ega vaktsiini, siis on need kogunemised eriti ohtlikud.

Covid-19 juhtumite arv Walla Walla maakonnas on tõusujoones ning tervishoiuametnikud paluvad tungivalt, et inimesed aitaksid viiruse levikut kogukonnas piirata sellega, et peavad kinni sotsiaalse distantseerumise reeglitest.

Walla Walla maakonna tervisejuht Meghan DeBolti nimetas selliseid kokkutulekuid «vastuvõetamatuteks» ja «vastutustundetuteks» ning väitis, et vähemalt 25 nakatunut on tunnistanud «Covid-19 peol» osalemist. «Me ei tea, millal need toimuvad, sest kuuleme neist alles tagantjärgi,» ütles DeBolt, kelle sõnul on nad palunud kohalikel korrakaitseorganitel taolised peod igal võimalusel laiali ajada.

«See ei ole mingil juhul süütu ettevõtmine. See on andnud meile kõva tagasilöögi. Maakonna taasavamisel ei arvestata mitte ainult juhtumite koguarvu, vaid ka seda, kas meie kogukond tegutseb hoolsalt,» nentis DeBolt.

Ametnikud tahavad elanikele südamele panna, et nende seas elavad ka riskigruppi kuuluvad inimesed, kellele võib nakatumine antud viirusesse lõppeda surmaga.

Teisipäevase seisuga oli Walla Walla maakonnas teatatud 94-st uudse koroonaviiruse juhtumist.

Sarnaseid juhtumeid on esinenud ka mujal USA-s. Näiteks märtsis andis vähemalt üks Kentucky «koroonaviirusepeol» osalenud inimene positiivse testitulemuse.