3 maitsvat ja tervislikku rooga antioksüdantide rikkast porgandist

Praegusel ajal on eriti tähtis lisada oma menüüsse erinevaid kasulikke köögivilju. Üheks neist on näiteks porgand. Nimelt sisaldab ta kiudaineid, A- ja B-grupi vitamiine, karoteene, antioksüdante ja mineraalaineid, näiteks kaaliumi. Porgand on meie toidulaual ka üks laialt levinumaid köögivilju. Ta on odav, lihtne poest leida ja õigetel tingimustel hoiustades säilib kaua.