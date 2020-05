Kuidas joosta maha esimesed 5 või 10 kilomeetrit, ilma endale liiga tegemata

Covid-19 üleilmne levik muutis kogu senist tavapärast elurütmi. Endises ulatuses käigud tööle või kauplusse, rääkimata spordisaalide või staadionite külastamisest, on pausile pandud, taoti isegi võimatud. Kodukontoris töötades või eneseisolatsioonist kinni pidades ei mängi 10 000 sammu päevas kuidagi välja, kõige pikem ots võib ulatuda kirjutuslauast külmutuskapini. Nii jätkates võib juhtuda, et mullustesse suvepükstesse ei mahu enam sisse.

Jooksmine on üks populaarsemaid spordiharrastusi, mis võimaldab ennast igapäevasest passiivsest eluviisist välja tõsta. Jooksmise tervislikkuse üle on palju arutletud. Tõsi mis tõsi – mittesobivate jalatsitega võib jalad villi joosta, mittesobival teekattel jooksmine võib jalad ära põrutada, võimetele mittevastava tempoga kaasnevad veel omad hädad. Nii tekib pettekujutus, et jooksmine on kurnav ja teie jaoks see ei sobi.