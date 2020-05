Teadlased: 50 aasta pärast elab üks kolmandik maailma rahvastikust väljakannatamatus kuumuses

Uuring avaldati väljaandes Proceedings of the National Academy of Sciences ning uuringu kaasautori ja Wageningeni Ülikooli ökoloogi Marten Schefferi sõnul on inimasustus kliimamuutuste tõttu mitmes piirkonnas ohustatud. Teadlased ennustavad, et 2070. aastaks elab liiga kõrgete temperatuuridega piirkondades kuni 3,5 miljardit inimest ehk üks kolmandik maailma populatsioonist.