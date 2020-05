Eksperdid: virtuaalmürgitus ja suhtluse üleküllus panevad inimeste heaolu proovile

Virtuaalmürgituse ja suhtlemiskülluse kõrval on ruumi ka paremaks kontaktiks iseendaga ja uueks loomingulisuseks, rääkisid eksperdid live-kohtumiste sarjas SPUNK.

Psühholoogi ja muutuste nõustaja Eva-Maria Kangro sõnul on inimlik kontakt meie psühholoogiline vajadus. Ühised raskused viimastel nädalatel on inimesi omal moel lähendanud ja kasvatanud empaatiavõimet. «Kuna suur osa suhtlusest on kolinud e-formaatidesse, on see ajule tohutu koormus ja nii väsimegi e-suhtlusest kiiremini. Põhiline kohanemisülesanne on müraga hakkamasaamine ning iseendale oma ruumi ja aja leidmine,» rääkis Kangro. «Oluline on iseendale ka teadvustada, mis on tegelikult hästi ja teha seda järjepidevalt. Nii kinnistame iseenda peas positiivseid seoseid,» täiendas ta.

Suhtlemisküllusest tulenevat koormust ajule kinnitas ka Daniel Soomer, Pipedrive’i coach ja Peaasi.ee psühholoog ja perenõustaja. «Meie aju on harjunud lugema ka mitteverbaalset osa, aga video teel on see palju puudulikum. Kuklas peab tõlgendama, mida kaasvestleja vaikiv pilk tähendab, kui ühes ja samas füüsilises ruumis koos viibides oleks sellest palju lihtsam aru saada,» rääkis ta. «Kusjuures, sotsiaalne distantseerumine ei tähenda suhtlemise lõpetamist. Tasub meeles hoida ja teadlikult otsida võimalusi suhtlemiseks lähedastega.»

FOTO: Spunk

Töötajate ja meeskondade heaolu mõjutab nii teadmatus kui ka suhtlemise kvaliteet. «Praegune olukord on andnud võimaluse olla üliinimesed - panna omaenda piirid proovile, aga samas parandada ka kontakti iseendaga. Sellel on nii plussid kui ka miinused,» rääkis Eva K. Ponomarjov, Telia tööandja brändijuht. «Heaolu algab väikestest asjadest. See on täiesti teostatav olla loominguline, veeta koos meeskonnaga aega virtuaalselt ja olla üksteise jaoks olemas,» täiendas ta.

Nii Eestis kui ka mujal maailmas erakordselt populaarse meditatsiooni- ja lõõgastusrakenduse Sunctuition kaasasutaja Allan Eesmaa hinnangul on meeskonda investeerimine üks parimaid ärilisi otsuseid, mida ettevõte teha saab. «Töötajate õnne nimel on paljud ettevõtted hakanud üha rohkem investeerima vaimsuse programmidesse ettevõtte sees ja see on paljudel juhtudel toonud väga efektiivseid tulemusi. See on hea nii töötajatele kui ka ettevõtetele ja ma loodan, et see on üks asjadest, mis jääb meiega alles ka siis, kui praegune kriis on lõplikult läbi,» rääkis ta.

