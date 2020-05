Õde: koroonahirmus jäävad puugivaktsiinid tegemata, ometi ollakse rohkem looduses ja nakatumisoht on suurem

Puukentsefaliidi vastane vaktsiin ei soodusta koroonaviirusesse nakatumist ja vaktsineerimine kliinikutes on turvaline, kinnitab meditsiiniõde.

Confido meditsiinikeskuse õe Silja Tina sõnul ei erine tänavune «puugihooaeg» laias laastus varasematest. Puugid muutuvad aktiivseks kevadel kohe pärast lume sulamist. Aktiivne puugihooaeg algab tavapäraselt märtsis, kui maapinna keskmine temperatuur on +5 kuni +7 °C ja kestab oktoobrini. «Tänavune pehme talv võib puukide arvukust tõsta ja puugihooaega pikendada,» tõdeb õde ja lisab, et praegust olukorda ja Covid-19 ohtu arvestades tasuks ennast puukentsefaliidi vastu kindlasti vaktsineerida selleks, et vältida lisahaiguseid.

Puukentsefaliit ja - borrelioos

Puukentsefaliit on väga raske haigus ning selle vastu tagab kaitse ainult vaktsineerimine. Puukensefaliidi korral ilmnevad nädal-kaks pärast viirusega nakatumist gripile sarnased nähud nagu kerge palavik ning pea- ja lihasvalu. Kuigi enamik paraneb, võib nakatunutest igal kolmandal haigus ägeneda. Palavik tõuseb, peavalu tugevneb, tekib valguskartus, kuklakangestus, oksendamine, uimasus ja üldine halb enesetunne. Hullemal juhul võib entsefaliidi põdemine lõppeda surmaga.

Puukborrelioos ehk Lyme´i tõve vastu ei saa vaktsineerida. Kui puukentsefaliidiga kandub viirus edasi puugi hammustuse hetkest, siis borrelioosi nakkuse saamiseks kulub mitu ööpäeva. Nakatumise vältimiseks tuleb hammustanud puuk võimalikult kiirelt eemaldada.

Kes ja miks peaksid koroonaviiruse hirmust olenemata kindlasti puugisüsti tegema?

«Vaktsineerimise soovitus laieneb kõigile, aga eriti just neile, kes viibivad palju loodusest,» räägib Tina. Kindlasti tuleks vaktsineerida lapsi. «Puugid ei ole vaid metsas, aga ka linna parkides ja mänguväljakutel. Lapsed armastavad pargis möllata ja muru pea hullata ning on seetõttu puukidest ohustatud.»

Vaktsineerimisele on vähe vastunäidustusi. Kui on teada, et inimene on terve, tal ei ole palavikuga kulgevat haigust ja ta ei ole mõne vaktsiini koostisosa suhtes ülitundlik, võib ta vaktsiini teha ja midagi halba sellest ei juhtu. Kergekujulised haigused, nagu nohu ei takista puukentsefaliidi vastu vaktsineerimist.

Kuidas vältida puugihammustust?

Õde soovitab loodusesse jalutama või mänguväljakule mängima minnes selga panna heledad riided. Nii näeb hästi, kui puuk peale ronib. Eelistada tasub liibuvaid, pikkade käiste ja säärtega riideid. Lotendavate riiete peale on puugil lihtsam ronida. Püksisääred tuleks panna kas sokkidesse või kui on kummikud jalas, siis kummiku sisse.

Jalutuselt naastes tasub kodus ennast, lapsi ja lemmikloomi väga hoolikalt kontrollida. Eriti hoolikalt tuleb üle vaadata nahavoldid. Puukidele meeldivad niisked kohad: rinnaalused, kubeme voldid ja kaenlaalused. Lastel armastavad puugid ronida pea ja kaela piirkonda, näiteks kõrva taha. Kindlasti tuleks koju naastes ära vahetada riided ja kammida läbi juuksed. Riided tuleks igaks juhuks läbi kloppida ja lisaks üle vaadata ja raputada jalutuskäigul kaasas olnud kott. «Paari tunni möödudes võiks sama protsessi korrata, sest märkamata puugid võivad kusagilt veel välja ronida,» annab Tina nõu.

Kui puuk on juba hammustanud

Borrelioosi nakatumise vältimiseks tuleb puuk võimalikult kiirelt eemaldada ja jälgida enesetunnet. «Tavaliselt tekib borrelioosi korral mõni päev kuni nädal pärast puugihammustust punetav kindlapiiriline nahalööve. Enamasti on tekkiv lööve kuni 5 cm või suurema läbimõõduga, kuid alati ei pruugi kirjeldatud tüüpilist nahalöövet tekkida. Mõni tund pärast puugi eemaldamist võib hammustuse kohale tekkida punakas laik. See ei tähenda borrelioosi, vaid võib olla seotud naha tundlikkusega,» selgitab Tina. Ebamäärase väsimuse palaviku, peavalu, kaelalihaste kerge jäikuse, liigesvalude ja lihasvalude korral tuleks pöörduda õe või perearsti vastuvõtule.

Kuidas on tagatud turvalisus vaktsineerimisel?