Tippsportlastel võib olla suurem viirustesse haigestumise risk

COVID-19 riskirühmadeks on vanemaealised ja kroonilisi haigusi põdevad inimesed, sest neil on sageli organismis suurem põletiku tase ning vähenenud immuunsüsteemi võimekus. Lisaks on leitud, et tippsportlastel võib samuti olla suurem haigestumise risk ning esineda raskemaid sümptomeid.