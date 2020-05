Kroonilised haigused suurendavad lastel vaimsete häirete riski

Londoni Queen Mary ülikooli teadlaste uuringust on selgunud, et kroonilisi haigusi põdevatel lastel esines kümne aasta jooksul rohkem vaimse tervise probleeme kui teistel lastel. Uuringu tulemused avaldati väljaandes Development and Psychopathology ning uuringus vaadeldi umbes 7000 lapse tervisenäitajaid.