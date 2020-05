Tervisekaitse spetsialist: söö iga päev vikerkaare värvides

Mitmekülgne toitumine on tervise jaoks väga oluline, eriti perioodil, mil immuunsüsteem vajab jõudu erinevatele nakkushaigustele vastupanu osutamiseks. Piiratud juurdepääs värskele toidule võib kahjustada tervisliku ja mitmekesise toitumise jätkamise võimalusi. See võib potentsiaalselt põhjustada ka poolfabrikaatide ja kõrgelt töödeldud toitude suurenenud tarbimist, milles on reeglina palju rasvu, suhkruid ja soola. Ka vähesete koostisainete ja piiratud toidukorviga saab jätkata head tervist toetavat dieeti.