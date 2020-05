Teadlased tuvastasid uue viisi, kuidas koroonaviirus inimorganismi tungib

Hong Kongi Ülikooli teadlaste uuringust on selgunud, et võrreldes teiste nakkavate viirustega, on suudab koroonaviirus tõhusamalt inimorganismi tungida nii ülemiste hingamisteede limaskesta kui silmade kaudu. Uuringu tulemused avaldati väljaandes The Lancet Respiratory Medicine.