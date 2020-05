Teadlased: teadlik toitumine on parim relv diabeedi vastu

Uuringus leiti, et II tüübi diabeedi risk vähenes taimsele toitumisele üleminekul hüppeliselt. 7,6 protsendil uuringus osalenud omnivooridest kujunes aastate jooksul välja diabeet, kuid vaid 2,9 protsendil taimetoitlastest tekkis diabeet. Leiti, et diabeedi risk väheneb 23 protsenti, kui vaid viis protsenti igapäevasest loomsest valgust asendada taimsega. Teadlased leidsid, et mida rohkem loomseid toiduaineid tarbida, seda suurem on diabeedi risk. Uuringus osalenud omnivooride puhul märgati, et kõige vähem loomseid toiduaineid tarbinud inimestel oli diabeedi risk 5 protsenti ning kõige enam loomseid toiduaineid tarbinutel 22 protsenti.

Taimse toidu kaitsvad omadused püsisid, sõltumata teistest faktoritest, nagu kehakaal, vanus ja sugu. Märkimisväärne on see, et uuringus osalenud omnivoorid tarbisid liha keskmisest palju vähem – teadlaste hinnangul mõjutas nende valikuid teadmine, et tegemist on diabeedi uuringuga –, mis tähendab, et keskmise inimese lihatarbimise juures on diabeedi risk veelgi suurem.