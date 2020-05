Teadlased õpetavad, kuidas toituda nii, et välimus võimalikult kaua säiliks

Faktorid, mis mõjutavad seda, kui kiiresti inimese keha vananeb, on alkoholi tarbimine, suitsetamine, vähene uni, pikaajaline stress, vähene füüsiline aktiivsus ja ebatervislik toitumine. Kiiremini vananevate inimeste tervislik ja füüsiline seisund võib samaealistest oluliselt erineda. See tähendab, et samas vanuses inimeste bioloogiline vanus on erinev. Bioloogiline vanus näitab lisaks tavalisele vanusele seda, kui heas seisus on inimese organism. Bioloogilise vanuse määramiseks uuritakse inimeste geenide olukorda ning telomeeride – kromosoome säilitavate ja kaitsvate DNA ahela osade – pikkust.