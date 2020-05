Sünnituse vastu võtnud turvatöötaja: igaüks oleks sama teinud

«Ta ütles: «Hei, aita mu naist, ta sünnitab!,»» rääkis Kalil väljaandele ja lisas: «Ma vastasin seepeale, et lasen talle ratastooli tuua, kuid ta keeldus ja ütles, et laps juba tuleb.» Kalil kutsus raadio teel abi ja tõttas siis appi 27-aastasele Vienna Garnettile, kellel oli turvatöötaja saabudes lapse pea juba kätevahel.

«Ma ütlesin [Viennale], et ta suruks. Ta suruski ja laps tuli välja,» rääkis Kalil. Kummaline vaikus andis aga talle ja Garnettile märku, et midagi on valesti.

«Ma mõtlesin, et see nüüd küll õige ei saa olla,» meenutas Kalil. «Kui ema märkis, et lapsel on nabanöör kaela ümber, siis mõistsin seda isegi ja palusin tal mitte muretseda,» lisas ta. Kui nabanöör oli kaela ümbert eemaldatud, andis lapse nutt märku, et kõik on korras.