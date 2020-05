Eriolukord võib soodustada seksuaalsuhetes riskikäitumist

Eesti on Euroopa riikide seas HIV-i nakatumise osas esimeste seas. Näiteks 2018. aastal diagnoositi Euroopas 26164 uut HIV juhtu, neist enim Lätis, Maltal ja Eestis (vastavalt 16,6; 15,3 ja 14,4 juhtu 100 000 inimese kohta. Viimaste aastate jooksul (2014-2019) on HIV-infektsiooni levik läbi seksuaalkontakti ja süstitavate narkootikumide küll langenud, kuid järjest enam esineb teadmatust, kuidas tegelikult haigusesse nakatuti.

Märgatavalt on kasvanud isolatsioonis olevate noorte (alla 35 aastased) seas erinevate sotsiaalvõrgustike kasutamine nagu Tinder, Bumble ja Meetic. Smartme Analytics poolt läbi viidud uuring (8000 inimest) Hispaanias näitas, et alates eriolukorra väljakuulutamisest on nt Tinderi kasutamine suurenenud 94,4 protsendi võrra. Sarnase tulemuseni jõuti ka Ameerika Ühendriikides. Kuigi paljud korraldavad online-kohtumisi, leidub siiski inimesi, kes vaatamata koroonaviiruse epideemiale kohtuvad silmast silma ja astutakse ka vahekorda.

Hetkel tuleb aga juhuvahekordadel (mh kaitsmata vahekord) erilist tähelepanu pöörata sellele, et lisaks HIV-le ja teistele sugulisel teel levivatele infektsioonidele on suur oht nakatuda ka koroonaviirusesse, vaatamata sellele, et praeguste andmete kohaselt haigus kaitsmata sugulise kontakti teel ei levi. Nakatumise ohtu tõstab kindlasti suudlemine. Haigust võivad potentsiaalselt levitada ka need nakatunud, kellele endal hetkel veel sümptomeid tekkinud ei ole, kuigi sellekohased andmed on kirjanduses vastakad.