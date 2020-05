Kuidas mõjutab vedeliku tarbimine immuunsüsteemi?

Kui meil on soov janu kustutada, on tervislik valik (joogi)vesi. Erinevalt spordijookidest, mahladest ja karastusjookidest ei sisalda vesi hambakaariest põhjustavaid suhkruid ega kaloreid. Joogivee võime saada kraanist, oma kaevust või osta poest pudeliveena. Tuleb arvestada, et vett saame ka toiduga! Vahel me ei märka, et meil on janu ja otsime endale janu tõttu hoopis süüa.

Täiskasvanud inimene peaks ööpäevas tarbima erinevatel andmetel 28–40 milliliitrit vett ühe kehakaalu kilogrammi kohta, mis teeb keskmiselt 2000–2500 ml/päevas (vaata allolevat tabelit). Näiteks 60 kilogrammi kaaluv inimene vajab ööpäevas 2,4 liitrit vett. N-ö normaalse söömise (tasakaalustatud toitumise) puhul tarbitakse 1–2 klaasi (ca 200-400 ml) puhast vett ja ülejäänu saadakse muude jookide ja toiduga. Oluline on tähele panna, et neid väärtusi tuleb kohandada sõltuvalt kliimast, kehalisest aktiivsusest (sh töö iseloomust) ja ka suurenenud soolatarbimisest. Treening võib higistamise kaudu hõlpsasti veekadusid suurendada – kuni ühe liitrini tunnis või rohkemgi. Valio Eesti viis uue toote turule toomise eel eestimaalaste seas läbi sportimisharjumusi käsitleva uuringu, millest selgus, et vaid umbes pooltel harrastussportlastel on meeles treeningu ajal vedelikku tarbida ehk 42 protsenti uuringus osalenud treenijatest ei pööra sportides oma keha vedelikukaole mingit tähelepanu.