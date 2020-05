Kuidas mõjutab D-vitamiin Covid-19 surmajuhtumite arvu?

Uuringu tulemusel tehti kindlaks, et kõrge surmajuhtumite arvuga riikides esines rohkem D-vitamiini puudust kui neis riikides, kus oli surmajuhtumeid vähem. Northwesterni ülikooli teadlaste sõnul ei tähenda see, et kõik peaksid hakkama D-vitamiini lisandeid tarbima, sest uuringu tulemused vajavad edasist uurimist ning ühtegi toidulisandit ei tohiks tarbida liigses koguses.