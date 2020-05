Teadlased leidsid, et COVID-19 võib vähendada oodatavat eluiga kuni kümme aastat

Glasgow Ülikooli teadlaste uuringust on selgunud, et mitmed vanemaealised patsiendid, kes COVID-19 tagajärjel surid, oleksid elanud veel kümme aastat või kauem. Viiruse riskigruppi kuuluvad inimesed on üldiselt vanemaealised või kroonilisi haiguseid põdevad inimesed, kelle tervislik seisund on nõrgem juba enne nakatumist. Uuringust on aga selgunud, et koroonaviirus võib mõjutada krooniliste haiguste kulgu ning inimeste oodatavat eluiga.