Teadlased selgitavad, milliseid kohti tuleks eriolukorra piirangute leevenemise järel vältida

Juhtumite arv on hakanud mitmes riigis aeglaselt vähenema, kuid eksperdid kutsuvad inimesi üles olema ettevaatlikud ning ühiselt pingutama, et vältida uut haiguspuhangut. Teadlaste sõnul on kõige suurema riskiga kohad restoranid ja baarid, avatud planeeringuga kontorid ning jõusaalid.