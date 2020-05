Teadlased hoiatavad: juba väike kõrvalekalle unegraafikust võib olla tervisele ohtlik

Teadlaste sõnul on ääretult oluline, et inimesed peaksid kinni oma unegraafikust, minnes magama ja ärgates iga päev samal ajal.

Uuringus leiti, et neil, kes läksid magama isegi üks minut väljaspool oma tavapärast magamamineku akent, oli selle õhtu ja ka järgmise päeva puhkeoleku pulsisagedus suurenenud. Siin ei lugenud asjaolu, et kokkuvõttes magas inimene ikka harjumuspärase arvu tunde, kirjutab Metro.

«Ravimid, elustiilifaktorid ja ööpäevased rütmid - meie sisemine bioloogiline kell - kõik need mängivad rolli tervislike uneharjumuste osas, kuid oluline on arvestada ka järjepidevusega,» ütles uuringujuht doktor Nitesh Chawla Notre Dame ülikoolist, kes soovitab ka nädalavahetusel minna samal ajal magama kui tööpäevadel. «Tervisliku magamamineku korra kehtestamine on ilmselgelt esimene samm, kuid selle juurde jäämine on samuti väga oluline,» lisas ta.